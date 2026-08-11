BULOG Pastikan Stok Beras 5,25 Juta Ton Aman, Tersebar di Seluruh Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG menegaskan stok beras yang saat ini mencapai sekitar 5,25 juta ton sudah tersebar di jaringan gudang BULOG di seluruh Indonesia per 9 Agustus 2026.

Besarnya stok tersebut merupakan hasil akumulasi penguasaan stok awal tahun dan penyerapan gabah petani dalam negeri yang terus dilakukan sepanjang 2026, sekaligus mencerminkan kuatnya kapasitas BULOG dalam menjaga ketersediaan pangan nasional.

Direktur Pengadaan Perum BULOG Prihasto Setyanto menjelaskan pada 31 Desember 2025 BULOG menguasai stok beras sekitar 3,36 juta ton.

Sepanjang 1 Januari hingga 9 Agustus 2026, BULOG kembali menyerap gabah petani dalam negeri yang jika dikonversikan setara beras mencapai 3,67 juta ton.

Dengan demikian, secara akumulatif terdapat sekitar 7 juta ton stok yang dikelola BULOG sebelum memperhitungkan berbagai penyaluran dan pergerakan stok selama periode tersebut.

“Stok sebesar 5,25 juta ton itu tersebar di gudang-gudang BULOG di seluruh Indonesia dan terus bergerak mengikuti kebutuhan penyaluran pangan nasional. Dari stok awal 3,36 juta ton ditambah penyerapan gabah petani setara 3,67 juta ton termasuk beras komersial, secara akumulasi mencapai sekitar 7 juta ton,” ujar Prihasto dalam keterangannya di Jakarta pada Senin (10/8).

Lebih lanjut, Prihasto menjelaskan sepanjang 2026 sampai dengan 9 Agustus BULOG telah menyalurkan sekitar 1,78 juta ton untuk berbagai kebutuhan, antara lain Bantuan Pangan, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), penanganan bencana alam, kebutuhan Kementerian/Lembaga termasuk ASN serta TNI dan Polri, Kemensos, Pemerintah Daerah, penjualan komersial, serta kebutuhan lainnya.

Artinya, stok BULOG tidak bersifat statis, melainkan mengalami mutasi dan perputaran secara berkelanjutan.