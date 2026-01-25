Bulog Pastikan Suplai Beras Premium untuk Program Makan Bergizi Gratis
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani memastikan beras yang akan disuplai untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) berjenis premium.
Rizal menyatakan Bulog telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pasokan bahan pangan MBG.
Beras Bulog jenis premium tersebut akan didistribusikan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani MBG.
"Beras Bulog, beras premium Bulog nanti juga akan digunakan sebagai beras MBG untuk masing-masing dapur-dapur MBG yang di masing-masing daerah," kata Rizal di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, baru-baru ini.
Tak hanya MBG, Bulog juga mendapatkan penugasan baru dari Kementerian Pertahanan untuk mendukung kebutuhan pangan TNI.
Rizal menyebut pihaknya baru saja menerima instruksi untuk menyuplai beras bagi Batalyon Teritorial Pembangunan (Batalyon TP).
"Jadi, kalau ada 100 batalion TP berarti kami akan dukung kebutuhan beras-beras batalion teritorial pembangunan di seluruh Indonesia," tuturnya.
Dalam strategi penyerapan gabah tahun 2026, Bulog masih akan tetap melibatkan mitra strategis di lapangan.
