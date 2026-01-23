Bulog Pastikan Tradisi Meugang di Aceh Aman, Stok Pangan Melimpah Menjelang Ramadan
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani memastikan kesiapan stok pangan aman menjelang rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Sebagaimana diketahui, perayaan Imlek, bulan Suci Ramadan hingga Idulfitri, berlangsung dalam kurun berdekatan.
Salah satu yang menjadi perhatian Bulog yakni kebutuhan pangan untuk tradisi di sejumlah daerah menjelang perayaan bulan suci Ramadhan, seperti Meugang di Aceh.
Rizal mengintruksikan seluruh gudang di Aceh untuk memenuhi ketersediaan komoditas pokok, mengingat wilayah tersebut masih dalam proses pemulihan pasca-bencana.
Pasokan beras, minyak goreng, dan gula dipastikan tersedia agar masyarakat Aceh dapat menjalankan tradisi tersebut tanpa kekurangan.
"Terkait tradisi Meugang, kami Bulog sedang mendukung ke berbagai gudang-gudang Bulog di seluruh Aceh untuk dipenuhi semaksimal mungkin, baik beras, minyak, gula dan lain sebagainya," kata Rizal di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (23/1).
"Sesuai dengan perintah Pak Presiden memperluak Menteri Pertanian, yang mana gudang-gudang Bulog di Aceh, di Sumata Utara dan di Sumata Barat itu di daerah bencana agar dilipat gandakan stoknya tiga kali lipat," imbuhnya.
Sementara itu, untuk perayaan Imlek yang dirayakan masyarakat Tionghoa di berbagai daerah, Bulog juga menyatakan kesiapannya.
