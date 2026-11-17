jpnn.com, TABANAN - Perum BULOG terus memperkuat komitmennya dalam mendukung kesejahteraan petani dan pembangunan masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui perbaikan Jalan Usaha Tani Subak Bengkel sepanjang 1,2 kilometer yang mendukung akses menuju 320 hektare lahan persawahan bagi sekitar 500 petani di Desa Bengkel, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali.

Selain memperkuat infrastruktur pertanian, BULOG juga menghadirkan bantuan pembangunan fasilitas mandi cuci kakus (MCK) di Pura Bedugul Beten Noho Subak Bengkel.

Kedua fasilitas tersebut diresmikan Direktur Keuangan Perum BULOG Hendra Susanto pada Selasa (17/11).

Peresmian tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, Camat Kediri I Putu Adi Supraja, Kepala Desa Bengkel I Nyoman Wahya Biantara, Kepala Subak Bengkel I Gede Ketut Jana Nuraga, Ketua Pura Bedugul Beten Noho I Wayan Dana.

Selain itu juga hadir Sekretaris Perusahaan Perum BULOG Dhana Putra Prasetya, Kepala Divisi Humas Perum BULOG Tomi Wijaya, Pemimpin Wilayah BULOG Bali Simon Melkisedek Lakapu, Manajer TJSL Perum BULOG Tri Augusta Dharma S., serta Babinsa, Bhabinkamtibmas, jajaran Perum BULOG, pengurus Subak, dan masyarakat Desa Bengkel.

Kehadiran berbagai pemangku kepentingan tersebut mencerminkan sinergi dalam mendukung pembangunan infrastruktur pertanian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.