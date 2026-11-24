jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG terus memperkuat ekosistem jagung nasional dari hulu hingga hilir melalui sinergi bersama petani, perusahaan pakan ternak, dan peternak ayam petelur mikro.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembelian jagung pipilan kering dari perusahaan pakan ternak serta pelepasan penyaluran jagung Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada peternak mikro di Gudang Banjar Kemantren, Kantor Cabang Surabaya, Perum BULOG Kanwil Jawa Timur, Selasa (24/11).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga jagung sekaligus mendukung kesejahteraan petani serta keberlanjutan usaha peternak mikro.

Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han., didampingi Pemimpin Wilayah Perum BULOG Jawa Timur Langgeng Wisnu, Komandan Kodim 0816/Sidoarjo Letkol Arhanud Muhammad Ansyari, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo Mohamad Edi Kurniadi, perwakilan Polsek Buduran, Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT), serta sejumlah perwakilan asosiasi peternak mikro.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembelian jagung pipilan kering dari perusahaan pakan ternak yang tergabung dalam GPMT, antara lain Charoen Pokphand Indonesia, Japfa Comfeed Indonesia, East Hope Surabaya, Multi Pakan Jaya Sentosa, New Hope Indonesia, dan De Heus Indonesia. Kegiatan dilanjutkan dengan flag off penyaluran jagung SPHP kepada peternak mikro sebagai upaya memperluas akses terhadap bahan baku pakan dengan harga terjangkau.

Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, petani, industri pakan ternak, dan peternak mikro dalam membangun ekosistem pangan yang kuat dan berkelanjutan.

Optimalisasi penyerapan jagung dalam negeri yang diimbangi dengan penyaluran secara tepat sasaran menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan rantai pasok sekaligus meningkatkan produktivitas sektor peternakan rakyat.