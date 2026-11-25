BULOG Perkuat Sinergi dengan Mitra Penggilingan, Pastikan Pasokan Beras Terjaga Jelang Nataru hingga Idulfitri 2027
jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG terus memperkuat ekosistem perberasan nasional melalui sinergi bersama mitra penggilingan padi guna memastikan ketersediaan pasokan, kualitas, dan stabilitas harga beras di tengah masyarakat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pertemuan Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani bersama hampir 200 mitra penggilingan padi di Jawa Timur, Selasa (24/11), sebagai langkah strategis menghadapi peningkatan kebutuhan pangan menjelang Natal 2026, Tahun Baru 2027, Ramadan, dan Idulfitri 2027.
Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani menekankan pentingnya kolaborasi dengan mitra penggilingan sebagai bagian dari penguatan rantai pasok pangan dari hulu hingga hilir. Keberadaan mitra penggilingan, khususnya pelaku usaha skala kecil dan menengah, memiliki peran strategis dalam mendukung optimalisasi penyerapan hasil panen petani sekaligus menjaga kesinambungan pasokan beras.
Sinergi tersebut turut mendorong keberhasilan Perum BULOG Kanwil Jawa Timur dalam melampaui target pengadaan tahun 2026. Melalui dukungan sekitar 360 mitra makloon, realisasi pengadaan telah mencapai lebih dari 900 ribu ton, melampaui target yang ditetapkan sebesar 883 ribu ton.
“Ini berkat sinergi yang luar biasa dengan teman-teman mitra makloon,” ujar Rizal.
Dalam pertemuan tersebut, BULOG juga membahas kesiapan mitra penggilingan dalam menjaga ketersediaan beras premium dengan tetap memperhatikan dinamika harga gabah di tingkat petani.
BULOG berupaya menjaga keseimbangan antara kesejahteraan petani, keberlangsungan usaha penggilingan, dan keterjangkauan harga beras bagi masyarakat.
Sebagai bentuk dukungan terhadap efisiensi operasional mitra, BULOG berencana mengusulkan kepada PT PLN (Persero) perubahan skema pembayaran listrik penggilingan dari sistem abonemen menjadi sistem prabayar berdasarkan pemakaian. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan daya saing usaha penggilingan padi.
erum BULOG terus memperkuat ekosistem perberasan nasional melalui sinergi bersama mitra penggilingan padi guna memastikan ketersediaan pasokan, kualitas, dan st
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