BULOG Raih CNN Indonesia Awards 2026, Bukti Keberhasilan Stabilisasi dan Distribusi Pangan

jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan menerima penghargaan dalam ajang CNN Indonesia Awards 2026 untuk kategori Outstanding Food Stabilization & Distribution.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas keberhasilan BULOG dalam memperkuat stabilisasi pasokan dan harga pangan, mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani, serta memastikan distribusi beras menjangkau masyarakat secara luas.

Capaian tersebut sekaligus mempertegas peran strategis BULOG sebagai operator pangan pemerintah dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional yang berkelanjutan.

Penghargaan tersebut diberikan dalam acara CNN Indonesia Awards 2026 yang mengusung tema 'Karya Nyata untuk Indonesia Berdaya' di Ballroom Dua Mutiara, JW Marriott Hotel Jakarta, Mega Kuningan, Jumat (6/11).

Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani S.Sos., S.H., M.Han. menyampaikan penghargaan ini merupakan pengakuan atas kerja keras seluruh jajaran BULOG dalam menjalankan amanah pemerintah, khususnya dalam menjaga ketersediaan cadangan pangan nasional dan mendukung stabilitas harga beras di tengah berbagai tantangan.

Sepanjang 2026, Perum BULOG menunjukkan kinerja yang semakin kuat melalui realisasi penyerapan hasil panen petani yang telah mencapai sekitar 4,3 juta ton setara beras, melampaui 100 persen target yang ditetapkan pemerintah.

Bahkan pada awal Oktober 2026, BULOG mengelola stok beras sekitar 5,4 juta ton, yang menjadi salah satu capaian tertinggi sepanjang sejarah perusahaan.

Besarnya cadangan beras tersebut mencerminkan penguatan kapasitas BULOG dalam menjaga ketahanan pangan nasional, sekaligus menjadi instrumen strategis pemerintah untuk mengantisipasi gejolak pasokan, perubahan iklim, dan dinamika pangan global.