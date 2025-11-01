BULOG Raih Penghargaan National Food Security and Resilience Champion

jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG meraih penghargaan “National Food Security and Resilience Champion” dalam ajang CNN Indonesia Awards 2025 bertajuk yang digelar di The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan, Jumat (31/10).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama Perum BULOG, Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani.

CNN Indonesia Awards adalah ajang penghargaan bergengsi tingkat nasional bagi individu, institusi, dan pemimpin yang memberi dampak nyata bagi kemajuan Indonesia.

Tahun ini, penghargaan diselenggarakan bertepatan dengan satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin Indonesia.

Perum BULOG dinobatkan sebagai National Food Security and Resilience Champion atas kiprahnya menjaga ketahanan pangan nasional melalui pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan pelaksanaan Program Bantuan Pangan, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Bantuan Pangan Korban Bencana Alam.

Dengan langkah tersebut, BULOG memastikan pasokan beras dan komoditas pokok tetap stabil, terjangkau, dan merata di seluruh Indonesia, sekaligus membantu mengendalikan inflasi pangan serta menjaga daya beli masyarakat.

Rizal menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut dan menegaskan komitmen BULOG terus berbuat yang terbaik dalam menyalurkan logistik masyarakat Indonesia.

“Alhamdulillah, kami bersyukur atas penghargaan ini dan berterima kasih kepada CNN Indonesia atas apresiasinya. Ini menjadi lecutan semangat bagi kami di BULOG untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote,” ujarnya.