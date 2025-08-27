BULOG Salurkan Bantuan Pangan ke Kampung Wogikel dan Wanam di Papua Selatan
jpnn.com, MERAUKE - Perum BULOG melakukan amanah penugasan dari pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menyalurkan Bantuan Pangan (Banpang) alokasi Juni dan Juli 2025.
Banpang disalurkan kepada para penerima bantuan pangan (PBP) yang telah ditentukan datanya dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Penyaluran pantuan pangan dilakukan kepada masyarakat di Kampung Wogekel dan Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan pada Rabu (27/8).
Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa pejabat dari lembaga lainnya, serta Direktur Utama Perum BULOG secara langsung menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kampung Wogikel dan Wanam di Papua Selatan. Foto: Dokumentasi BULOG
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa pejabat dari lembaga lainnya, seperti Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Pertahanan, Menteri Pertanian, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Perhubungan, Wakil Panglima TNI, Stafsus Presiden Bidang Infrastuktur dan Direktur Utama Perum BULOG yang secara langsung menyerahkan bantuan kepada masyarakat setempat.
Penyaluran bantuan pangan di Kampung Wanam dan Kampung Wogekel merupakan wilayah operasional dari Kantor BULOG Cabang Merauke.
Penyaluran tersebut disalurkan kepada 161 penerima bantuan pangan.
Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, beberapa pejabat dan Direktur Utama Perum BULOG secara langsung menyerahkan bantuan pangan ke Kampung Wogikel dan Wanam
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Perum BULOG: Harga Beras Medium Mulai Turun di Sebagian Besar Wilayah Indonesia
- Perum Bulog Sumsel Menargetkan Penyaluran Beras SPHP Mencapai 44 Ribu Ton
- Gelar Friendly Match Executive Mini Soccer Bareng Media, Dirut BULOG: Mempererat Sinergi
- Daftar Nama Menteri Penerima Tanda Jasa dari Presiden Prabowo
- BULOG & Koperasi Merah Putih Bersinergi Jaga Kedaulatan Pangan hingga ke Pelosok Negeri
- Bulog Ramaikan Festival Pesta Rakyat 2025, Perkuat Peran Strategis Pangan Nasional