BULOG Salurkan Bantuan Pangan ke Kampung Wogikel dan Wanam di Papua Selatan

jpnn.com, MERAUKE - Perum BULOG melakukan amanah penugasan dari pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menyalurkan Bantuan Pangan (Banpang) alokasi Juni dan Juli 2025.

Banpang disalurkan kepada para penerima bantuan pangan (PBP) yang telah ditentukan datanya dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Penyaluran pantuan pangan dilakukan kepada masyarakat di Kampung Wogekel dan Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan pada Rabu (27/8).

Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa pejabat dari lembaga lainnya, serta Direktur Utama Perum BULOG secara langsung menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kampung Wogikel dan Wanam di Papua Selatan. Foto: Dokumentasi BULOG

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa pejabat dari lembaga lainnya, seperti Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Pertahanan, Menteri Pertanian, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Perhubungan, Wakil Panglima TNI, Stafsus Presiden Bidang Infrastuktur dan Direktur Utama Perum BULOG yang secara langsung menyerahkan bantuan kepada masyarakat setempat.

Penyaluran bantuan pangan di Kampung Wanam dan Kampung Wogekel merupakan wilayah operasional dari Kantor BULOG Cabang Merauke.

Penyaluran tersebut disalurkan kepada 161 penerima bantuan pangan.