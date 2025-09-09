BULOG Sebut Realisasi Penyaluran Bantuan Pangan Capai 99,29 Persen
jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG hingga pagi tadi (9/9) telah merealisasikan penyaluran beras Bantuan Pangan (Banpang) untuk alokasi Juni dan Juli 2025 sebesar 363 ribu ton atau 99,29 persen dari total pagu 365,5 ribu ton.
Capaian tersebut tidak hanya menunjukkan kelancaran distribusi secara fisik, tetapi juga disertai dengan penyelesaian administrasi pertanggungjawaban yang hampir rampung seluruhnya.
Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan pencapaian ini adalah bukti nyata komitmen BULOG dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus mendukung program pemerintah untuk membantu masyarakat.
"Kami pastikan Banpang tidak hanya tersalurkan secara fisik, tetapi juga tertib dalam administrasi pertanggungjawabannya,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani dalam keterangannya, Selasa (9/9).
Program bantuan pangan ini ditujukan bagi 18.277.083 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia yang datanya bersumber dari Kementerian Sosial melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Untuk alokasi Juni dan Juli 2025, BULOG menyalurkan dalam satu waktu, sehingga masing-masing PBP mendapatkan 20 kilogram beras.
Perum BULOG hingga pagi tadi (9/9) telah merealisasikan penyaluran beras Banpang untuk alokasi Juni dan Juli 2025 sebesar 363 ribu ton atau 99,29 persen
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Oplos Beras Tidak Layak Konsumsi, Bos Penggilingan Padi di Serang Ditangkap Polisi
- Inflasi Beras Terkendali: BULOG Terus Dorong Perluasan Jaringan SPHP
- Jaga Stabilitas Harga, Pemkot Palembang Gelar Pasar Murah di 6 Kecamatan
- PalmCo Memperluas Distribusi Beras Murah SPHP Sampai 107 Titik
- BULOG Ajak Awak Media Lihat Langsung Proses Pemeliharaan Beras, Wujud Transparansi
- YLKI Bingung, Stok Beras Aman Tetapi Kosong di Pasaran