BULOG Segera Salurkan 10.000 Ton Beras Bantuan Bencana dari Gudang Terdekat di Seluruh Aceh

jpnn.com, ACEH - Perum BULOG bergerak cepat menindaklanjuti arahan pemerintah pusat terkait penanganan bencana di Aceh.

Sebagai bentuk respons tanggap darurat, BULOG segera menyalurkan 10 ribu ton beras bantuan yang akan dikirim langsung dari gudang-gudang BULOG terdekat di masing-masing kabupaten/kota di Aceh.

Langkah ini diharapkan kebutuhan pangan warga terdampak dapat segera terpenuhi tanpa harus menunggu pasokan dari luar daerah.

Langkah percepatan ini sejalan dengan permintaan resmi Pemerintah Provinsi Aceh kepada Pemerintah Pusat serta dukungan kebijakan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Tambahan alokasi ini juga merupakan bagian dari paket bantuan pemerintah untuk wilayah terdampak bencana di Sumatra, termasuk Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani S.Sos., S.H., M.Han. memastikan stok beras di wilayah Aceh dalam kondisi lebih dari cukup sehingga pendistribusian bantuan bisa segera dilakukan tanpa hambatan.



“Stok beras BULOG di Aceh berada pada level aman. Kami memiliki cadangan yang cukup di seluruh gudang kabupaten/kota, sehingga 10 ribu ton beras bantuan ini dapat segera didorong langsung ke titik-titik terdampak. Kecepatan penyaluran menjadi prioritas utama agar warga terdampak segera mendapatkan dukungan pangan,” ujar Rizal dalam keterangannya, Kamis (11/12).