BULOG Segera Salurkan 10.000 Ton Beras Bantuan Bencana dari Gudang Terdekat di Seluruh Aceh
jpnn.com, ACEH - Perum BULOG bergerak cepat menindaklanjuti arahan pemerintah pusat terkait penanganan bencana di Aceh.
Sebagai bentuk respons tanggap darurat, BULOG segera menyalurkan 10 ribu ton beras bantuan yang akan dikirim langsung dari gudang-gudang BULOG terdekat di masing-masing kabupaten/kota di Aceh.
Langkah ini diharapkan kebutuhan pangan warga terdampak dapat segera terpenuhi tanpa harus menunggu pasokan dari luar daerah.
Langkah percepatan ini sejalan dengan permintaan resmi Pemerintah Provinsi Aceh kepada Pemerintah Pusat serta dukungan kebijakan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Tambahan alokasi ini juga merupakan bagian dari paket bantuan pemerintah untuk wilayah terdampak bencana di Sumatra, termasuk Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani S.Sos., S.H., M.Han. memastikan stok beras di wilayah Aceh dalam kondisi lebih dari cukup sehingga pendistribusian bantuan bisa segera dilakukan tanpa hambatan.
“Stok beras BULOG di Aceh berada pada level aman. Kami memiliki cadangan yang cukup di seluruh gudang kabupaten/kota, sehingga 10 ribu ton beras bantuan ini dapat segera didorong langsung ke titik-titik terdampak. Kecepatan penyaluran menjadi prioritas utama agar warga terdampak segera mendapatkan dukungan pangan,” ujar Rizal dalam keterangannya, Kamis (11/12).
BULOG segera menyalurkan 10 ribu ton beras bantuan yang akan dikirim langsung dari gudang-gudang BULOG terdekat di masing-masing kabupaten/kota di Aceh
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Datang ke Pidie Jaya, Cucun Dorong Percepatan Perbaikan Jembatan Meureudu
- Agus Pambagio: Pemulihan Listrik di Aceh Bakal Bertahap, Begini Alasannya
- Sumsel Kembali Salurkan Bantuan 15 Ton Logistik untuk Korban Bencana Sumbar
- Kasih Bantuan Bencana di Pidie Jaya, Cucun DPR Dicurhati Warga soal Hunian Sementara
- TelkomGroup Terus Percepat Pemulihan Layanan di Lokasi Bencana Sumatra, Ini Progresnya
- Aceh Dapat Bantuan dari Luar Negeri, tetapi Pemerintah Pusat Menolak