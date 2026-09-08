BULOG Siap Jalankan Penugasan Presiden, Bantuan Beras Berlanjut hingga Akhir 2026

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah kembali menunjukkan perhatian penuh dan keberpihakan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan melanjutkan program Bantuan Pangan Beras hingga akhir 2026.

Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Perum BULOG menyatakan siap menjalankan penyaluran Bantuan Pangan Beras untuk alokasi Oktober, November, dan Desember 2026 sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan keluarga, melindungi daya beli, serta memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9).

Ratas dihadiri sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait lainnya.

Pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap keberlangsungan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan perlindungan lebih kuat.

Dalam menghadapi potensi fenomena El Nino serta berbagai dinamika yang dapat memengaruhi ketersediaan pangan dan aktivitas ekonomi masyarakat, pemerintah mempersiapkan sejumlah langkah antisipatif, salah satunya dengan melanjutkan penyaluran Bantuan Pangan Beras untuk periode Oktober hingga Desember 2026.

Kebijakan tersebut sekaligus mempertegas komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli dan ketahanan pangan keluarga hingga penghujung tahun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembahasan dalam Ratas turut mencakup kesiapan pemerintah menghadapi potensi fenomena El Nino beserta program-program bantuan yang disiapkan bagi masyarakat.