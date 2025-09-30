menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Makro » BULOG Siap Serap Jagung Hasil Tanam Polri, Mantapkan Langkah Menuju Swasembada Pangan

BULOG Siap Serap Jagung Hasil Tanam Polri, Mantapkan Langkah Menuju Swasembada Pangan

BULOG Siap Serap Jagung Hasil Tanam Polri, Mantapkan Langkah Menuju Swasembada Pangan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani, Gubernur Sumsel Herman Deru, Pangdam II Sriwijaya Mayjen Ujang Darwis, serta Kapolda Sumsel Irjen Andi Rian R. Djajadi saat melaksanakan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal III di Kecamatan Bunga Mayang, OKU Timur, Sabtu (27/9). Foto: Dokumentasi BULOG

jpnn.com, OKU TIMUR - Polri bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum BULOG serta Komisi IV DPR melaksanakan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal III di Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan, Sabtu (27/9).

Momentum strategis tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung visi besar swasembada pangan Indonesia 2025.

Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga demi mewujudkan swasembada pangan.

Baca Juga:

BULOG Siap Serap Jagung Hasil Tanam Polri, Mantapkan Langkah Menuju Swasembada Pangan

"Panen raya jagung ini bukan sekadar seremoni, tetapi bukti komitmen bahwa kita mampu mengandalkan kekuatan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. BULOG siap menyerap seluruh jagung hasil tanam Polri,” tegas Rizal Ramdhani dalam keterangannya, Selasa (30/9).

Kegiatan ini dihadiri pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, Gubernur Sumsel Herman Deru, Pangdam II Sriwijaya Mayjen Ujang Darwis, serta Kapolda Sumsel Irjen Andi Rian R. Djajadi.

Baca Juga:

Kehadiran mereka memperkuat dukungan politik dan kebijakan agar sektor pangan benar-benar menjadi prioritas utama pembangunan bangsa.

Pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen menjaga harga jagung di tingkat petani.

Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan BULOG siap menyerap seluruh jagung hasil tanam Polri

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI