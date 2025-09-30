BULOG Siap Serap Jagung Hasil Tanam Polri, Mantapkan Langkah Menuju Swasembada Pangan

jpnn.com, OKU TIMUR - Polri bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum BULOG serta Komisi IV DPR melaksanakan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal III di Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan, Sabtu (27/9).

Momentum strategis tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung visi besar swasembada pangan Indonesia 2025.

Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga demi mewujudkan swasembada pangan.

"Panen raya jagung ini bukan sekadar seremoni, tetapi bukti komitmen bahwa kita mampu mengandalkan kekuatan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. BULOG siap menyerap seluruh jagung hasil tanam Polri,” tegas Rizal Ramdhani dalam keterangannya, Selasa (30/9).

Kegiatan ini dihadiri pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, Gubernur Sumsel Herman Deru, Pangdam II Sriwijaya Mayjen Ujang Darwis, serta Kapolda Sumsel Irjen Andi Rian R. Djajadi.

Kehadiran mereka memperkuat dukungan politik dan kebijakan agar sektor pangan benar-benar menjadi prioritas utama pembangunan bangsa.

Pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen menjaga harga jagung di tingkat petani.