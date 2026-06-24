BULOG Tegaskan Komitmen Dukung Swasembada Pangan Berkelanjutan di Puncak PENAS XVII 2026

jpnn.com, GORONTALO - Perum BULOG menegaskan komitmennya dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan pada acara Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII 2026 yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto di Kawasan Gelanggang Olahraga (GOR) David-Toni, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.

PENAS XVII 2026 menjadi ajang strategis yang mempertemukan petani, nelayan, penyuluh, pelaku usaha, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan sektor pangan dari seluruh Indonesia.

Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dalam mendorong transformasi sektor pertanian dan perikanan guna mewujudkan ketahanan pangan nasional yang semakin tangguh dan berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya menegaskan ketahanan pangan merupakan fondasi utama kedaulatan bangsa yang harus terus diperkuat melalui kerja bersama seluruh elemen bangsa.

"Kita harus berani melihat dan memperbaiki kekurangan-kekurangan kita sendiri. Saya bersama tim berkomitmen penuh untuk menghentikan penjarahan kekayaan negara agar dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat," tegas Presiden Prabowo.

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Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han. yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan PENAS 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi seluruh pelaku sektor pangan dalam mendukung agenda besar swasembada pangan berkelanjutan.