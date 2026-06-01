BULOG Tegaskan Komitmen Penguatan PT GMM untuk Jaga Kepercayaan Petani Tebu Blora
jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG terus menunjukkan komitmennya dalam menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan petani tebu di Kabupaten Blora terkait operasional PT Gendhis Multi Manis (GMM).
Sejumlah langkah strategis telah dilakukan sebagai bentuk keseriusan perusahaan dalam memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kinerja operasional pabrik gula demi menjaga kepentingan petani.
Sebagai bagian dari upaya pembenahan, BULOG telah mengusulkan pergantian manajemen PT GMM dengan susunan yang baru.
Langkah ini merupakan bentuk respons terhadap berbagai masukan dan harapan yang disampaikan para petani tebu agar perusahaan dapat dikelola secara lebih efektif, profesional, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada petani.
Perubahan kepemimpinan tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi operasional, meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan, serta mendorong terciptanya hubungan yang lebih baik antara perusahaan dengan petani sebagai mitra utama dalam ekosistem pergulaan.
Selain pembenahan manajemen, BULOG juga telah mengajukan usulan perbaikan mesin boiler PT GMM kepada pemegang saham melalui mekanisme yang berlaku secara prosedural dan berjenjang.
Ini langkah strategis BULOG dalam memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kinerja operasional PT GMM demi menjaga kepercayaan petani tebu Blora
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- PT GMM Jaga Kondusivitas Saat Penyampaian Aspirasi Petani Tebu di Blora
- BULOG Dukung Upaya Menjaga Kelancaran Penyaluran Tebu Petani di Blora
- Memaknai Iduladha 1447 H, BULOG Teguhkan Semangat Kurban untuk Ketahanan Pangan Umat
- BULOG Perkuat Kolaborasi dengan Kampus untuk Dukung Swasembada Pangan Berkelanjutan
- Alibaba Cloud Tegaskan Komitmen di Indonesia, Gandeng Sejumlah Mitra Strategis Lokal
- Tertinggi Sepanjang Sejarah, Cadangan Beras Pemerintah Capai 5,37 Juta Ton