BULOG Tegaskan Komitmen Serap Gabah Demi Lindungi Petani dan Jaga Stok Nasional
jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG menegaskan komitmennya dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan.
Melalui mandat yang diberikan Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagaimana tertuang dalam surat nomor 257/TS.03.03/K/9/2025 tertanggal 18 September 2025, Perum BULOG kembali ditugaskan melaksanakan penugasan pengadaan gabah dan beras pada Semester II 2025.
September hingga Desember merupakan masa panen gadu.
Memanfaatkan momen tersebut sekaligus bentuk komitmen mendukung penuh kebijakan pemerintah, Perum BULOG siap menyerap Gabah Kering Panen (GKP) dengan harga beli Rp 6.500 per kilogram.
Penyerapan dilakukan, baik melalui mekanisme Cadangan Beras Pemerintah (CBP) maupun secara komersial.
Langkah ini tidak hanya bertujuan menjaga ketersediaan cadangan beras nasional, tetapi juga memastikan harga gabah di tingkat petani tetap stabil dan menguntungkan.
