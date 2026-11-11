BULOG Tegaskan Sikap Tolak Impor, Perkuat Komitmen Swasembada Pangan Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG bersama para pemangku kepentingan pangan nasional menegaskan sikap menolak segala bentuk impor komoditas pangan akibat tekanan dari pihak mana pun sebagai bagian dari komitmen memperkuat kemandirian dan kedaulatan pangan Indonesia. Penegasan tersebut disampaikan melalui pembacaan ikrar dan penandatanganan komitmen bersama dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 di Kompleks Pergudangan Sunter, Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten, Selasa (10/11).

Momentum ini sekaligus menjadi wujud dukungan terhadap program prioritas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam mewujudkan swasembada pangan nasional yang berkelanjutan melalui penguatan produksi dan pemanfaatan sumber daya dalam negeri.

Pembacaan ikrar tersebut dipimpin oleh Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han., bersama jajaran Direksi, serta diikuti oleh para mantan pimpinan BULOG, pensiunan, dan mitra strategis dari berbagai unsur. Kehadiran para pemangku kepentingan lintas sektor dan generasi ini mencerminkan kesatuan tekad untuk memperkuat kemandirian pangan nasional sekaligus menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan bangsa harus mengutamakan kemampuan produksi dalam negeri, tanpa tunduk pada tekanan maupun kepentingan pihak mana pun.

Ikrar bersama tersebut memuat tiga komitmen utama yang menjadi landasan dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Pertama, menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan guna mendukung terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan. Kedua, memprioritaskan kemandirian pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tanpa bergantung pada impor komoditas pangan.

Ketiga, memperkuat sinergi, gotong royong, dan integritas seluruh pemangku kepentingan, mulai dari petani hingga masyarakat, demi mewujudkan kedaulatan pangan bangsa. Dalam momentum tersebut, turut ditegaskan sikap “Menolak segala bentuk impor komoditas pangan akibat tekanan dari pihak mana pun” sebagai bentuk keteguhan dalam menjaga kepentingan pangan nasional.

Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han., menegaskan bahwa komitmen menolak impor pangan akibat tekanan pihak mana pun merupakan bagian dari semangat perjuangan mewujudkan kemandirian bangsa. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi sumber daya pertanian yang besar dan harus terus diperkuat melalui peningkatan produksi, optimalisasi penyerapan hasil panen petani, serta pengelolaan cadangan pangan nasional. Ia menekankan bahwa swasembada pangan bukan sekadar target yang ingin dicapai, melainkan komitmen jangka panjang untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat dapat dipenuhi secara mandiri dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Rizal Ramdhani juga menegaskan pentingnya menjaga konsistensi seluruh pemangku kepentingan agar Indonesia tidak kembali bergantung pada impor beras.

“Kami ingin memastikan Indonesia tidak perlu lagi mengimpor beras. Kebutuhan pangan bangsa harus mampu kita penuhi dari hasil kerja keras petani Indonesia sendiri. Karena itu, seluruh pihak harus bersatu memperkuat produksi, mengoptimalkan penyerapan hasil panen, dan menjaga cadangan pangan nasional. Kita harus membuktikan bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya,” tegasnya.