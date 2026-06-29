BULOG Tegaskan Terus Menyerap Gabah Petani Sepanjang Tahun Sesuai Penugasan Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG menegaskan penyerapan gabah hasil panen petani tetap dilaksanakan secara berkelanjutan sepanjang tahun sebagai pelaksanaan penugasan Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026.

Penegasan tersebut disampaikan menanggapi berbagai masukan dari pelaku usaha penggilingan padi terkait dinamika pasokan gabah pada akhir musim panen.

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Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan BULOG berkewajiban hadir untuk memastikan hasil panen petani terserap dengan baik dan memperoleh harga yang layak sesuai ketentuan pemerintah.

“Penyerapan gabah yang dilakukan BULOG merupakan pelaksanaan penugasan negara," tegas Ahmad Rizal Ramdhani dalam keterangannya, Senin (29/6).

Dia menegaskan selama masih terdapat hasil panen petani yang harus diserap sesuai ketentuan, BULOG akan terus hadir menjalankan tugas tersebut secara konsisten sepanjang tahun.

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Hingga 29 Juni, realisasi penyerapan gabah beras dalam negeri Perum BULOG sebesar 3,24 juta ton setara beras atau sebesar 81 persen dari tahun 2026 sebesar target 4 juta ton.