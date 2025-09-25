BULOG Teken Kontrak Pengadaan Kemasan Beras SPHP Tahun 2025

jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG bersama mitra penyedia kemasan melakukan kerja sama untuk pengadaan kemasan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) ukuran 5 kilogram Tahap II Tahun 2025.

Kerja sama itu diperkuat dengan pendandatangan kontrak yang dilakukam di Gedung Kantor Pusat Perum BULOG, Senin (22/9).

Kegiatan itu dilakukan sebagai bentuk komitmen BULOG dalam menjaga ketersediaan pangan nasional melalui penyediaan beras berkualitas yang mudah dijangkau masyarakat.

Direktur Pengadaan Perum BULOG, Prihasto Setyanto menegaskan bahwa proses pengadaan kemasan dilakukan sepenuhnya secara terbuka, profesional, dan sesuai aturan pemerintah.

“Saya pastikan proses pengadaan ini dilaksanakan dengan prinsip transparansi, fair, dan terbuka untuk umum sehingga harapannya pengadaan kemasan ini dapat menghasilkan kemasan yang terbaik, baik dari sisi kualitas, kuantitas, maupun ketepatan waktu produksi dan pengiriman kemasan,” ujarnya.

Proses pengadaan kemasan SPHP Tahap II ini dilaksanakan melalui tender terbuka yang dimulai pada 25 Agustus hingga 17 September 2025.

Kontrak perjanjian kerja sama resmi ditandatangani pada 18 September 2025, dan sejak tanggal tersebut pihak penyedia telah mulai melakukan produksi guna memenuhi kebutuhan kemasan beras SPHP di seluruh Kanwil dan Kancab BULOG.

Rencana pengiriman kemasan ke gudang-gudang Kanwil seluruh Indonesia dijadwalkan dimulai pada minggu keempat September 2025.