BULOG Terima Kunker Komisi IV DPR, Pastikan Komitmen Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional

jpnn.com, GIANYAR - Komisi IV DPR melakukan kunjungan kerja ke Perum BULOG Kanwil Bali dalam rangka pengawasan dan penguatan sistem logistik pangan nasional.

Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto dilakukan di Gudang Bulog Batubulan, Kabupaten Gianyar, untuk memastikan ketersediaan dan kualitas Cadangan Beras Pemerintah (CBP) serta membahas strategi penguatan infrastruktur penyimpanan pangan di daerah.

Titiek Soeharto menyampaikan apresiasi terhadap kinerja dan quick response jajaran Perum BULOG atas dukungan tanggap darurat dampak banjir Bali.

"Kami juga menyampaikan apresiasi atas langkah nyata Perum BULOG dalam menjaga ketersediaan maupun keterjangkauan harga pangan, termasuk melalui penjualan beras SPHP secara masif di seluruh tanah air dengan melibatkan seluruh stake holder pemerintah, TNI, Polri dan swasta," kata Titiek Soeharto dalam keterangannya, Rabu (29/10).

Bahkan, BULOG berkolaborasi Pentahelix dalam penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan ke seluruh penjuru tanah air tanpa mengenal lelah demi membantu masyarakat secara langsung.

Dia juga mengapresiasi tindak lanjut cepat yang dilakukan Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani beserta jajarannya atas hasil kunjungan Komisi IV DPR sebelumnya di Maluku Utara, dan berharap agar permasalahan yang sempat terjadi di wilayah tersebut tidak terulang kembali.

Titiek Soeharto menyampaikan Komisi IV DPR juga mendorong para Kepala Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, termasuk Bali, agar dapat menyediakan dan menghibahkan lahan untuk pembangunan gudang baru dan infrastrukur pascapanen.

Hal ini seiring dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang telah memerintahkan BULOG agar segera membangun 100 gudang baru di kabupaten/kota yang belum memiliki gudang