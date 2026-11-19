jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG kembali mengukir sejarah dengan meraih penghargaan bergengsi dalam ajang detikcom Awards 2026 untuk kategori “Penjaga Stabilitas Ketahanan Pangan”, yang sekaligus menjadi penghargaan pertama dari detikcom sepanjang perjalanan perusahaan.

Penghargaan yang diserahkan dalam acara bertajuk “Menyalakan Inspirasi, Menghadirkan Perubahan” di The Westin Jakarta, Kamis (19/11), menjadi bentuk pengakuan atas keberhasilan dan kontribusi nyata BULOG dalam menjaga stabilitas serta memperkuat ketahanan pangan nasional.

Prestasi bersejarah ini mencerminkan konsistensi kinerja BULOG sebagai operator pangan pemerintah dalam mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani, memperkuat cadangan beras pemerintah, serta memastikan stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

Capaian tersebut sekaligus semakin mengukuhkan peran strategis BULOG dalam mendukung agenda prioritas pemerintah menuju kemandirian dan swasembada pangan nasional yang berkelanjutan.

Penghargaan tersebut menjadi momentum bersejarah bagi Perum BULOG, mengingat untuk pertama kalinya perusahaan menerima apresiasi dari detikcom Awards sepanjang perjalanan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

Pencapaian ini tidak terlepas dari sederet kinerja positif BULOG sepanjang tahun 2026 yang menunjukkan penguatan signifikan dalam pengelolaan pangan nasional.

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BULOG berhasil mencatatkan penyerapan hasil panen petani dalam negeri mencapai sekitar 4,3 juta ton setara beras, melampaui target pengadaan yang telah ditetapkan pemerintah.

Keberhasilan tersebut turut mengantarkan BULOG mencatatkan pengelolaan stok beras sekitar 5,4 juta ton pada awal Oktober 2026, yang menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah perusahaan.