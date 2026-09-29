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Bulog Ungkap Stok Beras Nasional Mencapai 4,8 Juta Ton

Bulog Ungkap Stok Beras Nasional Mencapai 4,8 Juta Ton
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Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 4,8 juta ton. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan stok beras nasional  saat ini mencapai sekitar 4,8 juta ton.

Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan stok beras nasional cukup untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat hingga akhir tahun.

"Alhamdulillah stok beras nasional hari ini masih banyak, sekitar 4,8 juta ton," katanya di Cilacap, Jawa Tengah, Minggu (27/9).

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Rizal mengatakan stok tersebut tersimpan di berbagai gudang Bulog. Selain itu, juga menyewa gudang milik pihak swasta yang  untuk menampung beras pemerintah.

Menurut Rizal, kapasitas gudang milik Bulog saat ini sudah tidak mencukupi untuk menampung seluruh stok beras yang ada saat ini.

"Gudang-gudang Bulog sendiri pun sudah tidak muat lagi untuk menyimpan beras Bulog. Oleh karena itu, Bulog harus menyewa gudang-gudang swasta untuk menempatkan beras-beras tersebut," katanya.

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Rizal mengatakan stok tersebut selanjutnya akan digunakan untuk mendukung penyaluran sejumlah program pemerintah, termasuk tambahan bantuan pangan yang akan disalurkan kepada sekitar 33,2 juta penerima manfaat pada periode Oktober hingga Desember 2026.

Selain itu, kata dia, Bulog juga akan menyalurkan tambahan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1 juta ton.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 4,8 juta ton.

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