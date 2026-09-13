BULOG-Wilmar Group Bersinergi, Perkuat Ketersediaan Beras Premium di Pasar Ritel Modern

jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG bersama PT Padi Indonesia Maju yang merupakan bagian dari Wilmar Group menjalin melakukan kolaborasi dalam menjaga ketersediaan dan memperluas akses masyarakat terhadap beras berkualitas.

Kolaborasi itu untuk memproduksi beras premium yang akan dipasarkan di berbagai pasar, khususnya melalui jaringan ritel modern.

Melalui kolaborasi itu, BULOG optimistis penyediaan beras premium dapat dilakukan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan kerja sama dengan PT Padi Indonesia Maju merupakan bentuk sinergi untuk memperkuat ketersediaan beras premium di pasar sekaligus memperluas kanal distribusi BULOG, terutama di jaringan ritel modern.

“BULOG terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai mitra strategis untuk memperkuat ekosistem pangan nasional. Kami akan mendorong produksi dan penyediaan beras premium yang berkualitas sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan beras yang tersedia di pasar, khususnya melalui jaringan ritel modern,” ujar Ahmad Rizal.

Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap produk beras berkualitas terus berkembang seiring dengan meningkatnya pilihan dan preferensi konsumen.

Oleh karena itu, BULOG tidak hanya berfokus pada pengelolaan cadangan beras pemerintah dan pelaksanaan berbagai penugasan stabilisasi pangan, tetapi juga terus mengembangkan bisnis komersial untuk menjawab kebutuhan pasar.

“Kami ingin memastikan BULOG hadir di berbagai segmen pasar. Untuk beras premium, pendekatannya adalah bagaimana menghadirkan produk dengan kualitas yang baik, pasokan yang konsisten, serta distribusi yang semakin luas. Ritel modern menjadi salah satu kanal penting untuk mendekatkan produk BULOG kepada konsumen,” tambah Ahmad Rizal.