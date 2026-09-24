Bulu Tangkis Asian Games 2026: Indonesia-China Jadi Penguasa Nomor Beregu

jpnn.com - Tim bulu tangkis beregu putra Indonesia mempersembahkan medali emas pada Asian Games 2026.

Kepastian tersebut didapat seusai Amri Syahnawi dan kolega mengalahkan China dengan skor 3-2 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Kamis (24/9/2026).

Hasil tersebut sekaligus memutus tren negatif tim beregu putra Indonesia yang terakhir kali meraih medali emas pada Asian Games 1998.

Pada nomor beregu putra, medali perunggu diraih India dan Tailan.

Sementara itu, tim beregu putri China meraih medali emas seusai mengalahkan Jepang dengan skor 3-0.

Tim Negeri Tirai Bambu tampil dominan melalui Wang Zhiyi, Liu Sheng Shu/Tan Ning, serta Chen Yu Fei yang berhasil mengatasi lawan masing-masing.

Medali perunggu nomor beregu putri menjadi milik Korea dan Indonesia.

Setelah nomor beregu selesai, cabang olahraga bulu tangkis masih akan mempertandingkan nomor perorangan.