Bulu Tangkis Asian Games 2026: Korea Tumbang, China Vs Jepang di Final Putri
jpnn.com - AICHI - Korea gagal menembus final bulu tangkis beregu putri Asian Games 2026 setelah kalah 1-3 dari tuan rumah Jepang pada semifinal di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Aichi, Rabu (23/9).
Jepang pun berhak ke final untuk menemui China yang di semifinal menundukkan Indonesia 3-0.
Kemenangan Jepang dipastikan oleh ganda putri kedua yang turun di match 4 Rin Uesaka/Kie Nakanishi.
Kini sedang berlangsung semifinal beregu putra Asian Games 2026, yakni India vs China dan Indonesia vs Tailan. (ag2026/jpnn)
Semifinal Bulu Tangkis Beregu Putri
China vs Indonesia 3-0
Match 1: Wang Zhi Yi Vs Putri Kusuma Wardani 21-15, 22-20
Match 2: Liu Sheng Shu/Tang Ning vs Rachel Allesya Rose/Febi Setianingrum 21-15, 21-18
Match 3: Chen Yu Fei vs Mutiara Ayu Puspitasari 21-15, 21-12
Tak Dipertandingkan - Match 4: Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian vs Febrina Dwipuji Kusuma/Siti FS Ramadhanti
Tak Dipertandingkan - Match 5: Han Yue vs Ni Kadek Dhinda Amartya
Korea vs Jepang 1-3
Match 1: An Se Young vs Akane Yamaguchi 21-9, 18-21, 21-11
Match 2: Baek Ha Na vs Lee So Hee vs Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto 15-21, 19-21
Match 3: Sim Yu Jin vs Tomoka Miyazaki 15-21, 14-21
Match 4: Jeong Na Eun/Kum Hye Jeong vs Rin Uesaka/Kie Nakanishi 20-22, 16-21
Tak Dipertandingkan - Match 5: Kim Ga Ram vs Nozomi Okuhara
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Kini sedang berlangsung semifinal beregu putra Asian Games 2026, yakni India vs China dan Indonesia vs Tailan.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
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