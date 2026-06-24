Bulu Tangkis Indonesia Dapat Angin Segar, PBSI Makin Percaya Diri Bidik Olimpiade
jpnn.com - PBSI menyambut positif rencana penerapan skema anggaran multiyears untuk program pelatihan nasional yang diusulkan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
Program tersebut juga mendapat dukungan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Menurut PBSI, kepastian dukungan jangka panjang akan membantu proses pembinaan atlet berjalan lebih terarah sekaligus memperkuat regenerasi pemain menuju berbagai ajang internasional.
Sekjen PBSI Ricky Soebagdja menilai kebijakan tersebut menjadi langkah penting untuk menjaga kesinambungan prestasi bulu tangkis Indonesia.
"Pelatnas telah menjadi jantung pembinaan bulu tangkis Indonesia selama bertahun-tahun."
"Dari sistem itu lahir banyak atlet yang mampu mengharumkan nama bangsa di berbagai ajang internasional," jelasnya.
Lebih lanjut, Ricky optimistis kolaborasi yang erat antara pemerintah dan PBSI dapat memperbesar peluang Indonesia mempertahankan tradisi prestasi di panggung dunia.
"Kami percaya kerja sama yang kuat akan membantu melahirkan lebih banyak atlet kelas dunia yang mampu bersaing dan meraih prestasi mulai dari SEA Games hingga Olimpiade," jelasnya.
PBSI menyambut positif rencana penerapan skema anggaran multiyears untuk program pelatihan nasional yang diusulkan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
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