Bulu Tangkis SEA Games 2025: All Indonesian Final Mengintip, 5 Emas Terjaga?

jpnn.com - Kontingen Indonesia masih berada di jalur untuk mengamankan lima medali emas dari sektor individu cabang olahraga SEA Games 2025.

Harapan itu terjaga setelah delapan wakil sukses mengamankan tiket ke babak semifinal.

Peluang All Indonesian Final di Tiga Sektor

Yang menarik, dari delapan wakil tersebut, tiga nomor memiliki kans besar untuk menghadirkan All Indonesian Final.

Peluang itu muncul di sektor tunggal putra, ganda putra, dan ganda putri.

Meski begitu, jalan menuju final tidak akan mudah. Hampir seluruh wakil Indonesia harus berhadapan dengan pemain-pemain top Asia Tenggara.

Semifinal Penuh Laga Berat

Di sektor ganda putra, dua pasangan Indonesia langsung berjumpa lawan berat dari Malaysia.

Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana akan menghadapi pasangan rangking teratas SEA Games 2025, Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

Sementara itu, Sabar Karyaman/M. Reza Pahlevi juga mendapat lawan tangguh, yakni unggulan kedua Man Wei Chong/Kai Wun Tee.