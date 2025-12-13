menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Bulu Tangkis SEA Games 2025: Final Belum Usai, Indonesia Sudah Pastikan 2 Emas

Bulu Tangkis SEA Games 2025: Final Belum Usai, Indonesia Sudah Pastikan 2 Emas

Bulu Tangkis SEA Games 2025: Final Belum Usai, Indonesia Sudah Pastikan 2 Emas
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan saat tampil di SEA Games 2025. Foto: PBSI.

jpnn.com - Kontingen Indonesia menunjukkan performa impresif pada cabang olahraga bulu tangkis nomor individu SEA Games 2025.

All Indonesian final bahkan terjadi di sektor tunggal putra setelah dua wakil Merah Putih, Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaidillah a.k.a Ubed sama-sama melangkah ke partai puncak.

Meski laga final baru akan digelar pada Minggu (14/12/2025), Indonesia sudah dipastikan mengamankan satu medali emas dari sektor tunggal putra.

Baca Juga:

Alwi memastikan tempat di final setelah menyingkirkan wakil Malaysia Justin Hoh melalui pertarungan tiga gim dengan skor 21-10, 15-21, 21-14.

Sementara itu, Ubed juga tampil solid pada laga semifinal. Dia sukses mengalahkan wakil Malaysia lainnya Leong Jun Hao dengan skor 21-18, 21-13.

Peluang Indonesia untuk menambah koleksi medali emas di cabang olahraga bulu tangkis masih terbuka.

Baca Juga:

Dari sektor ganda putra, pasangan Sabar Karyaman Gutama/Muhammad Reza Pahlevi Isfahani berhasil melaju ke final.

Sabar/Reza melangkah ke partai puncak seusai mengalahkan pasangan Malaysia Man Wei Chong/Kai Wun Tee dengan skor 21-16, 21-17.

Kontingen Indonesia menunjukkan performa impresif pada cabang olahraga bulu tangkis nomor individu SEA Games 2025.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI