Bulu Tangkis SEA Games 2025: Final Belum Usai, Indonesia Sudah Pastikan 2 Emas
jpnn.com - Kontingen Indonesia menunjukkan performa impresif pada cabang olahraga bulu tangkis nomor individu SEA Games 2025.
All Indonesian final bahkan terjadi di sektor tunggal putra setelah dua wakil Merah Putih, Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaidillah a.k.a Ubed sama-sama melangkah ke partai puncak.
Meski laga final baru akan digelar pada Minggu (14/12/2025), Indonesia sudah dipastikan mengamankan satu medali emas dari sektor tunggal putra.
Alwi memastikan tempat di final setelah menyingkirkan wakil Malaysia Justin Hoh melalui pertarungan tiga gim dengan skor 21-10, 15-21, 21-14.
Sementara itu, Ubed juga tampil solid pada laga semifinal. Dia sukses mengalahkan wakil Malaysia lainnya Leong Jun Hao dengan skor 21-18, 21-13.
Peluang Indonesia untuk menambah koleksi medali emas di cabang olahraga bulu tangkis masih terbuka.
Dari sektor ganda putra, pasangan Sabar Karyaman Gutama/Muhammad Reza Pahlevi Isfahani berhasil melaju ke final.
Sabar/Reza melangkah ke partai puncak seusai mengalahkan pasangan Malaysia Man Wei Chong/Kai Wun Tee dengan skor 21-16, 21-17.
