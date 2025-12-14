Bulu Tangkis SEA Games 2025: Leo/Bagas Harus Puas Bawa Pulang Medali Perunggu

jpnn.com - JAKARTA - Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana tersingkir di semifinal bulu tangkis ganda putra SEA Games 2025, setelah takluk dari pasangan Malaysia Aaron Chia/Soh Wooi Yik dengan skor 10-21, 12-21 di Thamasat Rangsit Gymnasium 4, Pathum Thani, Sabtu (13/12).

Runner up All England 2025 itu mengaku sejak awal mendapatkan tekanan dari lawan.

Dengan bermain di bawah tekanan, ganda putra asal klub PB Djarum itu akhirnya harus menyerah dalam tempo 33 menit.

“Evaluasi dari diri sendiri tadi dari awal sudah tertekan dari serve mereka tiba-tiba langsung jauh poinnya. Dari sana kami mungkin agak goyang,” ujar Leo.

“Secara permainan kurang lebih sama, cuma kami masih belum bisa mendapatkan ritme yang baik,” timpal Bagas.

Hasil ini sejatinya di luar target, mengingat sejak awal Leo/Bagas menjadi favorit peraih medali emas.

Dari sektor ganda putra, harapan kini disematkan kepada Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani.

Pasangan ranking delapan dunia itu melangkah ke final seusai mengatasi perlawanan ganda putra Malaysia, Man Wei Chong/Kai Wun Tee dua gim langsung 21-16, 21-17.