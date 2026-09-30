Bulu Tangkis Sumbang 6 Medali Asian Games 2026, BNI Apresiasi Pembinaan PBSI
jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengapresiasi prestasi tim bulu tangkis Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya, Jepang.
Tim Merah Putih berhasil membawa pulang enam medali yang terdiri atas dua emas, satu perak, dan tiga perunggu dari nomor beregu maupun perorangan.
Capaian tersebut menandai peningkatan prestasi bulu tangkis Indonesia dibandingkan Asian Games sebelumnya di Hangzhou, China.
Pada edisi 2026, skuad Merah Putih kembali meraih medali dari sejumlah nomor yang dipertandingkan.
Medali emas diraih dari nomor beregu putra serta ganda putra melalui Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. Sementara itu, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah menyumbangkan medali perak dari nomor ganda campuran.
Tiga medali perunggu masing-masing dipersembahkan tim beregu putri, Alwi Farhan dari nomor tunggal putra, serta pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dari nomor ganda putra.
Ketua Umum PP PBSI Mohammad Fadil Imran menyampaikan apresiasi kepada BNI yang selama ini konsisten mendukung perkembangan bulu tangkis Indonesia. Menurutnya, dukungan berbagai mitra menjadi bagian dari proses panjang pembinaan atlet hingga mampu bersaing di level internasional.
"Secara khusus kami menyampaikan terima kasih kepada BNI atas kepercayaan dan konsistensinya mendukung bulu tangkis Indonesia. Bagi kami, kemitraan yang baik bukan hanya hadir ketika atlet berdiri di podium, tetapi juga hadir dalam proses panjang menuju podium tersebut," ujar Fadil.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengapresiasi prestasi tim bulu tangkis Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya, Jepang.
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