Bum! 5 Kapal Terbakar di Dermaga Muara Baru Jakarta Utara

jpnn.com, JAKARTA - Petugas pemadam kebakaran harus berjibaku memadamkan api yang membakar lima kapal di perairan Dermaga Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.

Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seibu Gatot Sulaeman mengatakan kelima kapal yang terbakar adalah KM Starindo Jaya, dua unit kapal yang belum beroperasi, satu kapal hasil laut dan satu unit kapal yang sedang dalam perbaikan.

"Situasi saat ini api sudah dapat dipadamkan oleh petugas, setelah tiga jam lebih melakukan pemadaman," kata Gatot, Sabtu.

Dia mengatakan hingga saat ini belum diketahui penyebab kapal nelayan tersebut dapat terbakar dan merambat ke kapal-kapal lain.

"Kami juga belum dapat menaksir kerugian materi akibat kebakaran ini," katanya.

Dia mengatakan petugas mendapatkan informasi kebakaran dari petugas keamanan sekitar pukul 07.48 WIB dan petugas langsung ke lokasi.

Saat sampai di lokasi, kondisinya sudah ada tiga kapal yang terbakar dan dari keterangan saksi tiga kapal ini yang menjadi sumber awal api.

Pemadaman dimulai pukul 07.55 WIB dan api berhasil dipadamkan pada pukul 11.10 WIB.