BUMA Ansor Bawean Jadi Pilot Project Kemandirian Ekonomi Pemuda di Jawa Timur

jpnn.com, JAKARTA - Gerakan Pemuda (GP) Ansor terus memperkuat komitmennya dalam mendorong kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan nasional.

Hal ini ditunjukkan melalui kunjungan kerja Pengurus Wilayah (PW) GP Ansor Jawa Timur ke Pulau Bawean, Kamis (23/4/2026).

Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau langsung lahan pertanian produktif yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Ansor (BUMA) di bawah naungan PC GP Ansor Bawean.

Lahan ini menjadi bukti nyata kontribusi kader muda Nahdlatul Ulama dalam mengelola potensi daerah secara mandiri.

Pihak PW GP Ansor Jatim mengapresiasi langkah konkret Ansor Bawean yang mampu mengelola sektor hulu pertanian melalui BUMA.

Langkah ini dinilai sejalan dengan visi besar organisasi untuk menciptakan kader yang tidak hanya kuat secara ideologi, tetapi juga berdaya secara ekonomi.

Baca Juga: PC GP Ansor Bawean dan Yayasan Akademi Nusantara Bersatu Salurkan Ratusan Paket Sembako dan Takjil

Lahan produktif ini diharapkan dapat menjadi percontohan bagi pengurus Ansor di daerah lain dalam memanfaatkan sumber daya lokal untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para kader dan masyarakat sekitar.

Mengusung tema Ansor Bertani, kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) GP Ansor ke-92, sekaligus menegaskan komitmen organisasi dalam memperkuat ketahanan pangan nasional berbasis kader dan masyarakat lokal.