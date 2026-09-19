Bumame Ekspansi Layanan Kesehatan, Klinik Baru Hadir di Kelapa Gading

jpnn.com, KELAPA GADING - Bumame kembali melakukan ekspansi dengan membuka klinik barunya di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat (19/9).

Klinik Bumame Kelapa Gading merupakan yang kelima yang hadir pada tahun ini. kehadiran klinik itu menjadi bagian dari komitmen Bumame untuk semakin mendekatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan preventif yang lengkap, mudah dijangkau, dan relevan.

Bumame Kelapa Gading merupakan salah satu klinik Bumame dengan fasilitas terbesar dan terlengkap setelah Bumame Cideng.

CEO & Co-founder Bumame James Andrew Wihardja mengatakan melalui pembukaan Bumame Kelapa Gading, pihaknya tidak hanya menambah titik layanan, tetapi juga menghadirkan fasilitas yang lebih lengkap, dengan harga yang dipastikan adalah harga terbaik.

"Kami ingin kesehatan menjadi sesuatu yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat,sehingga konsumen tidak lagi memiliki halangan/ barrier untuk mengakses layanan kesehatan," ujar James.

Klinik ini menghadirkan layanan pemeriksaan yang mencakup pemeriksaan laboratorium serta pemeriksaan fisik dan elektromedis, termasuk pemeriksaan visus, audiometri, rontgen, treadmill, dan spirometri.

Dengan semakin luasnya pilihan layanan dalam satu lokasi, Bumame ingin menjadikan pemeriksaan kesehatan lebih mudah diakses dan semakin dekat dengan keseharian masyarakat.

Kehadiran klinik ini juga sejalan dengan semangat terbaru Bumame melalui kampanye #PilihanPertamaPelayananKesehatan (P3K), yang mengajak masyarakat untuk melihat kesehatan bukan sebagai sesuatu yang hanya perlu diperhatikan ketika sakit, tetapi justru menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari.