Bumi Aki Heritage Buka Gerai di Kemang, Sajikan Kuliner Sunda Modern

jpnn.com - BUMI Aki Heritage, restoran Sunda modern di bawah naungan Bumi Aki Group, membuka gerai di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Pembukaan gerai tersebut menjadi bagian dari langkah ekspansi perusahaan untuk memperkenalkan kuliner khas Jawa Barat kepada masyarakat urban Jakarta.

Gerai Bumi Aki Heritage Kemang menghadirkan konsep bersantap yang memadukan teknik memasak tradisional Jawa Barat dengan penyajian modern.

Restoran ini juga dirancang sebagai tempat makan yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari santap bersama keluarga, jamuan bisnis, hingga gathering komunitas.

CEO Bumi Aki Group Anisha Desiliana Resti mengatakan bahwa Kemang dipilih karena dinilai memiliki karakter yang sesuai untuk memperkenalkan kuliner Sunda kepada masyarakat Jakarta yang lebih luas.

"Bumi Aki Heritage percaya bahwa Kemang adalah rumah yang tepat untuk memperkenalkan kekayaan kuliner Sunda modern kepada lebih banyak masyarakat Jakarta," kata Anisha, Selasa (21/7).

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Bumi Aki Heritage Kemang menawarkan sejumlah menu khas Jawa Barat, di antaranya Empal Gentong khas Cirebon dengan kuah rempah, Sate Maranggi khas Purwakarta, serta Burayot sebagai hidangan penutup.

Menurut Anisha, kehadiran gerai baru tersebut diharapkan dapat memberikan pilihan bagi masyarakat Jakarta Selatan yang ingin menikmati kuliner khas Jawa Barat tanpa harus berkunjung langsung ke daerah asalnya.