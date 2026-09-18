Bumibaru Manfaatkan Lahan Terdegradasi Jadi Peluang Investasi

jpnn.com, JAKARTA - Investor selama ini cenderung mencari lahan yang sudah produktif, meski harga aset terus meningkat.

Persaingan yang makin ketat membuat ruang untuk peningkatan margin semakin terbatas, sementara biaya untuk masuk ke pasar juga semakin tinggi.

Di tengah kondisi tersebut, lahan terdegradasi mulai dilihat sebagai alternatif aset yang memiliki potensi ekonomi, khususnya melalui pendekatan restorasi dan pengembangan lahan.

Bumibaru melihat lahan yang selama ini dianggap tidak produktif sebagai aset yang masih memiliki potensi untuk dikembangkan. Salah satu penerapannya dilakukan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Lahan tersebut memiliki kandungan pasir hingga 94 persen dengan tingkat keasaman tanah atau pH 4,40. Karena kondisinya, lahan tersebut diperoleh dengan nilai yang relatif rendah.

Setelah dilakukan pengembangan selama delapan bulan, lahan tersebut mulai menghasilkan. Total produksi telah mencapai lebih dari 307 ribu kilogram komoditas pertanian dengan tingkat kelangsungan hidup tanaman mencapai 94 persen.

CEO Bumibaru Ramavito Mountaino mengatakan potensi sebuah lahan tidak selalu dapat dilihat dari kondisi awalnya.

"Investor yang berhasil bukanlah yang hanya mencari lahan terbaik, melainkan yang mampu melihat potensi dan meningkatkan nilai lahan melalui pendekatan yang tepat," ujar Ramavito.