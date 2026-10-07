Bunda Ima Edukasi Orang Tua di Cijeruk soal Autisme dan Perkembangan Anak
jpnn.com, BOGOR - Komisioner Komnas Perlindungan Anak sekaligus Bunda Anak Autis Indonesia, Dr. Imaculata Umiyati, menggelar seminar parenting gratis bertajuk “Mengenal Autisme dan Penanganannya” di Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, baru-baru ini.
Kegiatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai autisme dan penanganan anak berkebutuhan khusus (ABK).
Sebanyak 25 peserta yang terdiri atas orang tua, guru, dan remaja putri mengikuti kegiatan tersebut hingga selesai.
Imaculata mengatakan kegiatan itu digelar sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat di Cijeruk, terutama karena masih terdapat anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan perhatian dan pendampingan.
Edukasi kepada keluarga dan lingkungan sekitar dinilai penting agar kebutuhan anak dapat dikenali dan ditangani secara tepat.
Moch. Sobar Masoer menyambut baik pelaksanaan seminar tersebut. Menurut dia, kegiatan yang dilakukan Imaculata memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat terkait anak berkebutuhan khusus.
Sebagai bentuk apresiasi, Imaculata turut menyerahkan plakat penghargaan kepada pihak kecamatan dan desa.
Dalam pemaparannya, Imaculata menekankan pentingnya membangun kemandirian anak autis serta mempersiapkan masa depan mereka.
Orang tua dan guru di Cijeruk mendapat edukasi tentang autisme dan perkembangan anak melalui seminar parenting gratis.
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