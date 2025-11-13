Bunda Selvi Ananda Ingatkan Pentingnya PAUD Bagi Masa Depan Anak

jpnn.com, JAKARTA - Pembina Seruni Kabinet Merah Putih, Selvi Ananda Gibran Rakabuming, menegaskan pentingnya pendidikan anak usia dini (PAUD) demi menyongsong era Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, pendidikan di masa PAUD merupakan salah satu pondasi bagi anak-anak agar ke depan menjadi generasi penerus pembangunan bangsa.

"Seperti disampaikan Pak Mendikdasmen, pendidikan PAUD itu memang sangat penting demi masa depan anak-anak kita. Di situlah awal dari adanya pendidikan karakter dan moral, agar menjadi anak yang baik," kata Bunda Selvi Ananda dalam acara Puncak Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional Tahun 2025, Kamis (13/11).

Bunda Selvi Ananda menambahkan, dalam masa pendidikan PAUD, anak-anak tidak melulu hanya diajari bagaimana agar bisa membaca dan berhitung saja. Lebih penting dan tidak boleh dilupakan adalah agar bagaimana mereka bisa berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya.

"Jadi, tidak melulu bagaimana anak bisa membaca dan berhitung sebelum masuk SD, biarkan anak-anak mengeksplor apa yang menjadi minat dan bakatnya," tuturnya.

Istri Wakil Presiden ini juga berpesan agar orang tua tidak membandingkan anak-anaknya dengan anak lainnya. Hal ini karena perkembangan setiap anak berbeda-beda.

"Juga jangan membandingkan anak yang satu dengan yang lain karena setiap anak memiliki bakat masing-masing. Mungkin ada anak usia 6 tahun belum bisa membaca yang lainnya bisa membaca, tidak usah dibandingkan, karena ada perbedaan masing-masing anak-anak," ujarnya.

Selvi juga meminta agar tahun depan lebih banyak lagi Bunda PAUD yang mendapatkan penghargaan dari Kemendikdasmen. Hal ini agar memotivasi mereka dalam membantu program-program pendidikan anak usia dini di daerahnya masing-masing.