Bunda, Tingkatkan Kualitas ASI dengan Mengonsumsi 5 Makanan Ini

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI ASI yang sehat dan bergizi tentu memberi manfaat yang baik untuk bayi Anda.

Untuk mendapatkan ASI yang berkualitas, bunda bisa mengonsumsi makanan yang mereka suka, selama memenuhi kualitas gizi dan tak berpengaruh buruk ke kesehatan.

Ada beberapa sumber makanan yang bisa meningkatkan kualitas ASI dan tersedia di dapur.

Apa saja? Berikut ini penjelasannya.

1. Ikan Salmon

Makanan untuk meningkatkan kualitas ASI bisa didapat dari panganan jenis ikan-ikanan,

Namun, untuk membuat ASI berkualitas dan kental, jenis ikan yang paling baik adalah ikan salmon.

Ikan salmon memiliki kandungan omega – 3 berjenis EPA (Eicosapentaenoic acid) dan DHA (Docosahexaenoic acid).

Nah, DHA ini sangat bagus bagi perkembangan saraf dan meningkatkan kecerdasan sang bayi, sedangkan EPA baik untuk jantung dan pembentukan sel darah.