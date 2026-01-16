Bunga Zainal Soroti Cerita Inara Rusli yang Dinilai Tak Konsisten

menu
Bunga Zainal. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Bunga Zainal menyoroti sikap Inara Rusli yang kembali tampil di ruang publik untuk membahas persoalan pribadinya.

Melalui video yang diunggah di akun TikTok @bunga23zainal, dia menilai pernyataan Inara kerap berubah dan terkesan tidak konsisten dari waktu ke waktu.

Dalam videonya, Bunga mengatakan bahwa setiap orang berhak membela diri, tetapi pembelaan tersebut seharusnya disertai sikap yang jelas dan tidak berbelit.

Baca Juga:

“Dari cerita yang gue ikutin, dari awal sampai sekarang, kok ceritanya enggak konsisten,” ujar Bunga Zainal, dikutip pada Jumat (16/1).

Dia juga menilai bahwa Inara tidak memanfaatkan kesempatan dengan baik saat diminta menyampaikan pesan kepada istri sah dalam sebuah podcast.

Bunga menyebut ekspresi Inara tampak ragu ketika diminta meminta maaf secara terbuka.

Baca Juga:

“Intinya dia merasa kalau dia enggak bersalah banget, tetapi dia juga merasa bersalah. Dan mimik bibirnya itu kayak berat banget mau ngomong minta maaf,” ungkapnya.

Menurut Bunga, sikap tersebut justru menimbulkan persepsi negatif di mata publik.

Bunga Zainal kritik cerita Inara yang berubah-ubah dan menilai sikapnya minim penyesalan.

