Bunga Zainal Ungkap Momen Sebelum Ayah Berpulang
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Bunga Zainal menyampaikan curahan hati setelah kepergian ayahnya, Sapuri.
Dua hari sebelum ayah meninggal, dia mengaku merasakan sebuah firasat.
"Sudah (firasat). Aku tuh semalam, dua hari sebelumnya aku tahu Papaku sudah pulang kan, terus belum ada kesempatan buat nengok karena banyak kerja juga. Tapi perasaanku sudah enggak enak," ungkap Bunga Zainal di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Rabu (6/5).
Kegelisahan yang dirasakan membuat perempuan 39 tahun tersebut akhirnya memutuskan untuk menemui ayah.
Bunga Zainal bahkan membatalkan jadwal pekerjaan demi bisa menghabiskan waktu bersama.
"Aku teks beberapa kakak-kakak aku, sepupu-sepupu aku kayak, 'Aku kok, aku harus ketemu', begitu karena aku firasat enggak enak. Terus sehari sebelum Papa meninggal, aku semalaman enggak bisa tidur," ucap Bunga Zainal.
"Aku harusnya tanggal 5 itu aku ada live bareng brand, tetapi aku cancel," sambungnya.
Pemain film Dancing In The Rain itu juga sempat merasa kesulitan untuk tidur, bahkan reaksi tidak biasa di tubuhnya, sehari sebelum kepergian ayah.
