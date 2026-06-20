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Bungkam Australia, AS Tembus 32 Besar Piala Dunia 2026

Bungkam Australia, AS Tembus 32 Besar Piala Dunia 2026
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Bagian bawah trofi Piala Dunia FIFA yang terukir para juara sejak 1974. Sebelumnya, Piala Dunia memperebutkan trofi Jules Rimet pada 1930-1970. Foto: Miguel Schincariol/AFP

jpnn.com - SEATTLE - Amerika Serikat menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026

Bermain di hadapan pendukung sendiri, skuad racikan Mauricio Pochettino sukses menaklukkan Australia dengan skor 2-0 dan memastikan langkah mereka ke babak 32 besar.

Kemenangan yang diraih di Lumen Field, Seattle, Sabtu (20/6) dini hari WIB itu menjadi kemenangan kedua beruntun The Stars and Stripes di fase grup.

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Sebelumnya, mereka juga tampil meyakinkan saat menghajar Paraguay 4-1 pada laga pembuka.

Tambahan tiga poin membuat Amerika Serikat kokoh di puncak klasemen Grup D dengan koleksi enam angka. 

Hasil tersebut sekaligus memastikan mereka tak mungkin lagi terlempar dari dua besar klasemen, apa pun hasil pertandingan terakhir grup.

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Dominasi AS juga diperkuat oleh keunggulan head-to-head atas Australia yang baru saja mereka kalahkan. 

Situasi ini membuat Folarin Balogun dan kawan-kawan resmi mengamankan satu tempat di fase gugur lebih cepat dibanding para pesaingnya.

Amerika Serikat dipastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Hasil itu didapatkan usai pasukan Mauricio Pochettino mengalahkan Australia 2-0

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