Bungkam Australia, AS Tembus 32 Besar Piala Dunia 2026

jpnn.com - SEATTLE - Amerika Serikat menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, skuad racikan Mauricio Pochettino sukses menaklukkan Australia dengan skor 2-0 dan memastikan langkah mereka ke babak 32 besar.

Kemenangan yang diraih di Lumen Field, Seattle, Sabtu (20/6) dini hari WIB itu menjadi kemenangan kedua beruntun The Stars and Stripes di fase grup.

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Sebelumnya, mereka juga tampil meyakinkan saat menghajar Paraguay 4-1 pada laga pembuka.

Tambahan tiga poin membuat Amerika Serikat kokoh di puncak klasemen Grup D dengan koleksi enam angka.

Hasil tersebut sekaligus memastikan mereka tak mungkin lagi terlempar dari dua besar klasemen, apa pun hasil pertandingan terakhir grup.

Dominasi AS juga diperkuat oleh keunggulan head-to-head atas Australia yang baru saja mereka kalahkan.

Situasi ini membuat Folarin Balogun dan kawan-kawan resmi mengamankan satu tempat di fase gugur lebih cepat dibanding para pesaingnya.