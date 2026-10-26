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Bungkam Barcelona di Camp Nou, Jose Mourinho Ungkap Sisi Istimewa Real Madrid

Bungkam Barcelona di Camp Nou, Jose Mourinho Ungkap Sisi Istimewa Real Madrid
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Pelatih Real Madrid Jose Mourinho (menunjuk) saat pertandingan melawan Barcelona. Foto: JOSEP LAGO/AFP.

jpnn.com - Kemenangan atas Barcelona dalam duel El Clasico di Camp Nou menjadi bukti kualitas permainan Real Madrid.

Jose Mourinho pun memberikan apresiasi kepada anak asuhnya setelah menundukkan tuan rumah dengan skor 2-1 pada Senin (26/10/2026) dini hari WIB.

Menurutnya, para penggawa Madrid mampu menunjukkan kualitas permainan sekaligus keberanian saat menghadapi tekanan Barcelona.

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"Pertandingan ini mempertemukan dua tim yang sama-sama ingin menang dan mampu menyuguhkan permainan berkualitas tinggi. Para pemain kami menunjukkan penampilan yang patut diapresiasi," ucap Mourinho.

Sisi Istimewa Real Madrid di Mata Mourinho

Pelatih asal Portugal itu juga menyoroti kemampuan Madrid menjaga organisasi permainan ketika Barcelona berusaha mengambil alih kendali pertandingan.

Baginya, keberanian dan kedisiplinan menjadi bagian penting dari performa timnya di Camp Nou.

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"Para pemain mampu menjaga struktur permainan dengan baik. Mereka juga berani menghadapi tekanan yang terus diberikan Barcelona," tambahnya.

Hasil positif tersebut membuat Mourinho puas. Meski demikian, dia menilai Madrid sebenarnya berpeluang memperbesar keunggulan sebelum pertandingan berakhir.

Jose Mourinho menyoroti keistimewaan Real Madrid setelah membungkam Barcelona 2-1 di Camp Nou.

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