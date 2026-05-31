Bungkam Brasil, FA7 Indonesia Tantang Honduras di Final

jpnn.com, JAKARTA - Tim FA7 Indonesia sukses membuat Brasil bertekuk lutut dalam duel semifinal IFA7 World Championship 2026 yang penuh drama dan ketegangan di Honduras, Minggu (31/5).

Tak banyak yang menjagokan Indonesia menghadapi raksasa sepak bola dunia tersebut. Namun, skuad Merah Putih tampil tanpa rasa takut dan berhasil memupus mimpi Brasil lewat adu penalti dramatis 2-1 setelah bermain imbang 3-3 sepanjang waktu normal.

Hasil itu memastikan Indonesia melaju ke partai final dan makin dekat dengan gelar juara dunia.

Sejak peluit awal dibunyikan, Indonesia langsung menunjukkan ambisi besar. Permainan cepat dan agresif yang diperagakan anak-anak Garuda membuat Brasil kesulitan mengembangkan permainan.

Kebuntuan pecah pada menit ke-13 saat pemain asal Papua Tiriec Adriano Manuri sukses menjebol gawang Brasil dan membawa Indonesia unggul lebih dulu. Gol tersebut menjadi pemantik kepercayaan diri skuad Merah Putih.

Dominasi Indonesia berlanjut. Pada menit ke-26, Desman Wakerkwa menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Publik yang menyaksikan pertandingan dibuat tak percaya melihat Brasil, negara yang identik dengan sepak bola, tertinggal dua gol dari Indonesia.

Namun, Tim Samba belum menyerah. Dalam rentang satu menit, Brasil mampu mencetak dua gol balasan pada menit ke-28 dan 29 sehingga babak pertama ditutup dengan skor imbang 2-2.

Memasuki babak kedua, tensi pertandingan semakin memanas. Kedua tim saling menyerang dan bergantian menciptakan peluang berbahaya.