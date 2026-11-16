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Buntu Bayar Biaya Persalinan, Ibu di Jaktim Jual Bayinya Rp 6,5 Juta

Buntu Bayar Biaya Persalinan, Ibu di Jaktim Jual Bayinya Rp 6,5 Juta
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Ilustrasi tangan bayi. Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - Seorang ibu berinisial F (29) menyerahkan bayi laki-lakinya yang baru berusia empat hari kepada pasangan suami istri dengan imbalan Rp 6,5 juta karena tidak sanggup membayar biaya persalinan.

Peristiwa tersebut terjadi di Apartemen Bassura, Jatinegara, Jakarta Timur, pada 11 November 2026.

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Hendri Umar mengatakan keputusan F menyerahkan bayinya bermula setelah melihat unggahan di media sosial pada 3 November 2026.

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Unggahan tersebut berisi informasi pasangan suami istri yang sedang mencari anak untuk diadopsi.

F kemudian membicarakan hal itu dengan suaminya, AF (30). Keduanya sepakat menyerahkan bayi mereka kepada pasangan T (30) dan S (32).

"Pada 9 November sang ibu ini bertemu dengan pengadopsi dan pada 11 November menyerahkan bayi serta menerima uang Rp 6,5 juta," kata Hendri, Senin (16/11).

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Keputusan tersebut belakangan disesali F. Dua hari setelah menyerahkan bayinya, dia menghubungi pasangan tersebut untuk meminta anaknya dikembalikan.

Namun, T dan S menolak mengembalikan bayi tersebut. F akhirnya mendatangi Polres Metro Jakarta Timur untuk meminta bantuan pencarian sekaligus mengakui perbuatannya.

Seorang ibu berinisial F (29) menjualkan bayi laki-lakinya kepada pasutri dengan imbalan Rp 6,5 juta karena tak sanggup membayar biaya persalinan

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