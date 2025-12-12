Buntut 2 Mata Elang Tewas, 9 Kios dan 8 Kendaraan Dibakar

jpnn.com, JAKARTA - Buntut dari pengeroyokan hingga menewaskan dua orang penagih utang atau mata elang (matel), sembilan kios dan delapan kendaraan terbakar.

Peristiwa itu terjadi di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Kamis (11/12) malam.

"Jumlah objek yang terbakar, yakni sembilan kios, enam kendaraan roda dua, dan satu kendaraan roda empat," kata Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan Asril Rizal, Jumat.

Dia mengatakan pihaknya menerima laporan pada Kamis (11/12) malam pukul 23.35 WIB terkait pengeroyokan di Jalan H Mahmud Raya, Blok Langgar Nomor 1, RT07/RW04, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan.

Saat itu dilaporkan terjadi pembakaran oleh oknum yang membawa bensin, lalu menghubungi pos Gulkarmat terdekat.

Kemudian, Gulkarmat melakukan pemadaman dengan didampingi pihak kepolisian.

Dalam peristiwa itu, Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan mengerahkan 49 personel, enam unit pompa, dua unit tim reaksi cepat tanggap (quick respons), satu unit watermist, dan satu unit komando.

Luas area yang terbakar mencapai 195 meter, dengan taksiran kerugian mencapai Rp 273 juta.