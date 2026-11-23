jpnn.com, SUMEDANG - Sebanyak 13 orang menjadi korban dalam kecelakaan beruntun yang melibatkan delapan kendaraan di Jalan Raya Cirebon - Bandung, Kabupaten Sumedang, Senin (23/11/2026).

Dari 13 orang, tuju di antaranya tewas dan enam lainnya mengalami luka-luka.

Atas insiden tersebut, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir meminta kendaraan berat bersumbu tiga ke atas tidak lagi melintas di jalur arteri dan beralih menggunakan jalan tol.

Baca Juga: Kapolda Jabar Ungkap Penyebab Kecelakaan Maut di Sumedang yang Menewaskan 7 Orang

Pasalnya, ia menilai jalur arteri tersebut konturnya sempit dan padat penduduk.

"Walaupun jalan nasional, jalannya relatif kurang lebar dan kawasan padat penduduk. Kami telah membuat surat ke Kemenhub, karena ini jalan nasional, kewenangannya ada di kementerian, dan sekarang sudah berproses di forum lalu lintas," kata Dony, saat menjenguk para korban di RSUD Umar Wirahadikusumah, Kabupaten Sumedang, Senin sore.

Sebelum terjadinya kecelakaan beruntun tersebut, pihak Pemkab Sumedang dan jajaran kepolisian mengakui bila mereka telah melakukan berbagai langkah pencegahan.

Diantaranya dengan bersurat kepada Organda Jawa Barat dan kabupaten agar armada sumbu tiga ke atas diarahkan melewati tol, serta memasang baliho imbauan di pintu-pintu tol.

"Karena enggak ada sanksi dan larangan dari Kemenhub, akhirnya mereka ada juga yang tidak mengindahkan imbauan dari kami," jelasnya.