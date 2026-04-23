menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Buntut Kekerasan di EPA U-20, Erick Thohir Dorong Pembinaan Karakter dan Fair Play

Buntut Kekerasan di EPA U-20, Erick Thohir Dorong Pembinaan Karakter dan Fair Play

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketum PSSI, Erick Thohir. Foto: Dokumentasi PSSI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir melontarkan peringatan keras, tak ada tempat bagi rasisme di sepak bola Indonesia.

Dia menegaskan setiap ucapan maupun tindakan berbau diskriminasi harus dilawan baik di level pembinaan usia muda hingga kompetisi profesional.

“Tidak ada toleransi bagi rasisme di sepak bola kita. Ini harga mati,” ujar Erick.

Baca Juga:

Menurut Erick, sepak bola bukan sekadar soal menang-kalah atau kemampuan teknik di lapangan.

Dia menyoroti bahaya jika pembinaan pemain muda hanya mengejar prestasi instan tanpa membangun karakter.

“Pemain hebat bukan hanya yang jago di lapangan, tapi juga yang punya etika dan respek,” tambahnya.

Baca Juga:

Erick juga menegaskan standar anti-rasisme yang dijunjung FIFA harus diterapkan penuh oleh PSSI. Nilai fair play, toleransi, disiplin, hingga penghormatan terhadap wasit disebut sebagai fondasi mutlak yang harus ditanamkan sejak dini.

“Sejak usia muda, pemain harus dibentuk dengan prinsip fair play, anti-rasisme, toleransi, disiplin, dan penghormatan kepada wasit," tegasnya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI