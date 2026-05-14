Buntut Kerusuhan, Persib Bandung Terkena Sanksi Denda Rp3,5 M
jpnn.com - JAKARTA - Hukuman telak menghantam Persib Bandung sebagai akibat dari kerusuhan pada laga kontra Ratchaburi FC di AFC Champions League Two 2025/2026.
Klub kebanggaan Bobotoh itu resmi dijatuhi sanksi berat oleh AFC dengan total denda mencapai Rp3,5 miliar dan ancaman stadion tanpa penonton.
Keputusan itu diumumkan Komite Disiplin dan Etik AFC pada Rabu (13/5), menyusul berbagai insiden panas yang terjadi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) saat Persib menjamu Ratchaburi FC pada 18 Februari 2026.
AFC menilai situasi rusuh pada saat pertandingan sudah melewati batas.
Suporter Persib disebut menyalakan flare dan kembang api sepanjang pertandingan, bahkan melempar benda ke dalam lapangan hingga mengganggu jalannya laga.
Tak hanya itu, AFC juga mencatat adanya aksi brutal berupa perusakan fasilitas stadion, tindakan kekerasan, penghinaan terhadap tim lawan serta perangkat pertandingan, sampai invasi lapangan usai laga berakhir.
Yang lebih memukul, AFC menuding Persib gagal total dalam urusan pengamanan pertandingan.
Panitia pelaksana dianggap tidak mampu menjaga ketertiban dan keamanan stadion selama pertandingan berlangsung.
AFC menjatuhkan hukuman kepada Persib Bandung akibat ulah suporter saat menjamu Ratchaburi FC di Stadion GBLA 18 Februari lalu.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Umuh Muchtar Blak-blakan soal Peluang Juara Persib Bandung, Ada Syaratnya
- Persib Bandung Dihantam Masalah Menjelang Bertandang ke Markas PSM Makassar
- Persib Pincang di Pekan ke-33, Haji Umuh Bakar Motivasi Tim
- Persib Pincang ke Markas PSM, Bagaimana Strategi Bojan Hodak?
- Bojan Hodak Santai Tak Dampingi Persib, Igor Tolic Memimpin
- Ridho Memastikan Ketegangannya dengan Beckham Sudah Mencair