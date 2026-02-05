Buntut Konten Mens Rea Pandji Pragiwaksono, Rekan Komika Mulai Diperiksa Polisi

jpnn.com, JAKARTA - Pihak kepolisian mulai mendalami dugaan pelanggaran dalam pertunjukan komedi tunggal (stand-up comedy) bertajuk Mens Rea karya Pandji Pragiwaksono.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkapkan kedua saksi yang diperiksa berinisial DWN dan AAD.

Keduanya diketahui merupakan komika pembuka (opener) dalam gelaran tersebut.

Baca Juga: Polda Metro Periksa 2 Opener Acara Pandji Pragiwaksono Terkait Kasus Mens Rea

"Penyelidik telah memeriksa dua orang saksi, yakni DWN dan AAD. Keduanya diperiksa dalam kapasitas sebagai pembuka acara pada kegiatan Mens Rea," ujar Budi Hermanto, Kamis (5/2).

Adapun pemeriksaan tersebut guna mendalami soal rangkaian kegiatan hingga materi yang disampaikan dalam gelaran Mens Rea.

"Pemeriksaan difokuskan pada klarifikasi penyelenggaraan acara, rangkaian kegiatan, serta materi yang disampaikan," kata Budi.

Sebagai informasi, Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Pandji Pragiwaksono pada Jumat (6/2).

Sebelumnya, Pandji Pragiwaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya buntut dari materi stand up comedy Mens Rea yang dibawakannya. (mcr7/jpnn)