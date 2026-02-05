menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Buntut Konten Mens Rea Pandji Pragiwaksono, Rekan Komika Mulai Diperiksa Polisi

Buntut Konten Mens Rea Pandji Pragiwaksono, Rekan Komika Mulai Diperiksa Polisi

Buntut Konten Mens Rea Pandji Pragiwaksono, Rekan Komika Mulai Diperiksa Polisi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pandji Pragiwaksono.Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pihak kepolisian mulai mendalami dugaan pelanggaran dalam pertunjukan komedi tunggal (stand-up comedy) bertajuk Mens Rea karya Pandji Pragiwaksono.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkapkan kedua saksi yang diperiksa berinisial DWN dan AAD.

Keduanya diketahui merupakan komika pembuka (opener) dalam gelaran tersebut.

Baca Juga:

"Penyelidik telah memeriksa dua orang saksi, yakni DWN dan AAD. Keduanya diperiksa dalam kapasitas sebagai pembuka acara pada kegiatan Mens Rea," ujar Budi Hermanto, Kamis (5/2).

Adapun pemeriksaan tersebut guna mendalami soal rangkaian kegiatan hingga materi yang disampaikan dalam gelaran Mens Rea.

"Pemeriksaan difokuskan pada klarifikasi penyelenggaraan acara, rangkaian kegiatan, serta materi yang disampaikan," kata Budi.

Baca Juga:

Sebagai informasi, Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Pandji Pragiwaksono pada Jumat (6/2).

Sebelumnya, Pandji Pragiwaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya buntut dari materi stand up comedy Mens Rea yang dibawakannya. (mcr7/jpnn)

Pihak kepolisian telah memeriksa dua orang saksi terkait pertunjukkan bertajuk Mens Rea dari Pandji Pragiwaksono.


Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Firda Junita

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI