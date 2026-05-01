Buntut Tuduhan Penganiayaan, Erin Juga Berencana Layangkan Somasi

jpnn.com, JAKARTA - Pihak Rien Wartia Trigina alias Erin telah mengambil langkah tegas atas tuduhan melakukan penganiayaan terhadap asisten rumah tangga (ART).

Mantan istri Andre Taulany itu telah melaporkan akun media sosial yang diduga menyebarkan isu tersebut ke kepolisian.

Tak hanya itu, pihak Erin juga berencana melayangkan somasi pada oknum ART dan lembaga penyalur yang menaunginya.

Kuasa hukum Erin, Siti Hajar mengatakan, upaya itu hendak dilakukan guna mengingatkan agar tidak membuat pernyataan yang tak berdasar.

"Untuk lebih jelasnya lagi, ini kami juga akan lebih pertegas dengan melakukan, mungkin akan melakukan somasi. Somasi kepada penyalurnya, juga kepada ART-nya, untuk mengingatkan bahwa tidak semudah itu untuk melakukan pencemaran dan juga membuatkan fitnah yang belum tentu ada kebenarannya, dan itu tidak dilakukan sebenarnya," ujar Siti Hajar di Polres Metro Jakarta Selatan, baru baru ini.

Kuasa hukum Erin lainnya, Ramdani mengatakan, pihaknya akan mengejar siapa pun yang menjadi dalang di balik informasi tersebut, termasuk pemilik akun sosial yang diduga menyebarkan isu soal kliennya itu.

"Intinya klien kami ini merasa sangat, sangat sakit, ya. Karena mau kayak bagaimanapun, ini tak benar. Tidak ada apa pun yang dilakukan di media sosial itu, dan media sosialnya pun akan kami kejar atas inisial ND. Pencemaran nama baik, fitnah, dan lain sebagainya, dan dalang-dalang di belakangnya," tutur Ramdani.

Dia pun kembali menegaskan bahwa tuduhan yang beredar di sosial media terhadap kliennya tidak benar.